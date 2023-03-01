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Dünya

Nijerya'da Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu yeni devlet başkanı seçildi

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu yeni devlet başkanı seçildi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 07:08 - Güncelleme:
Nijerya'da Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu yeni devlet başkanı seçildi
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Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Mahmood Yakubu, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun 8 milyon 794 bin 726 oy aldığını açıkladı.

Yakubu, Tinubu'nun en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın 6 milyon 101 bin 533 oy aldığını kaydederek, İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi'nin ise 6 milyon 984 bin 520 oyda kaldığını bildirdi.

Federal sistemle yönetilen Nijerya'da, devlet başkanlığı seçimini kazanabilmek için her adayın başkent bölgesi Abuja ve 36 eyaletin 24'ünde oyların yüzde 25'ini alması gerekiyor.

Tinubu seçimde 12 eyalette birinci oldu, 18 eyalette de oyların yüzde 25'ini alabildi. Ana muhalefet PDP de 12 eyalette birinci olurken, LP ise 11 eyalet ve federal başkent bölgesinde birinci çıktı.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 18 aday yarıştı. 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayan oy sayma işlemi bugün sona erdi.

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