Nijerya'da 'Lassa sıtması' alarmı: Bir ayda 42 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen 'Lassa sıtması' salgınında 42 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi ülkeyi etkisi altına alan salgında 16 eyalette 538 vaka tespit edildiğini açıkladı.
Salgın nedeniyle bir ayda 42 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
(TRT Haber)
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