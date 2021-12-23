İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2021 Perşembe / 19 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,395
  • EURO
    12,9724
  • ALTIN
    659.895
  • BIST100
    1797.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da meydana gelen patlamalarda 5 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da meydana gelen patlamalarda 5 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Borno eyaletinde meydana gelen patlamalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 17:49 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:50
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye inşa edilen yeni yolların açılışı için bugün yapacağı ziyaret öncesinde patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda en az 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.