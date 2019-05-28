30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0365
  • 6,7405
  • 248.402
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya'da meydana gelen silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyaletin Tunga ve Kabaje köylerinde motosikletli silahlı kişiler tarafından saldırılar düzenlendiğini belirtti.
 
Shehu, saldırılarda 23 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.
 
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Shehu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
 
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Son olarak geçen perşembe günü silahlı kişilerin düzenlediği benzer bir saldırıda 20 kişi ölmüştü.
 
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. 
 
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

CHP´li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binali Yıldırım sanayi esnafıyla iftar yaptı

Binali Yıldırım sanayi esnafıyla iftar yaptı

Esed rejiminin saldırınlarda 24 sivil yaşamını yitirdi

Esed rejiminin saldırınlarda 24 sivil yaşamını yitirdi

Başkan Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

Yıldırım, Topbaş'ı ziyaret etti

Yıldırım, Topbaş'ı ziyaret etti

Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın

Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın

Fenerbahçe'nin eski başkanı vefa etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı vefa etti

Ruhani'nin danışmanı eşini öldürdü

Ruhani'nin danışmanı eşini öldürdü

433 terörist etkisiz hale getirildi

433 terörist etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte o 45 model

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte o 45 model

İnsan gibi tepki veren sevimli köpekler

İnsan gibi tepki veren sevimli köpekler

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA