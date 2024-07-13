İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da okul çöktü: 22 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da okul çöktü: 22 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da dün sınav esnasında iki katlı bir okulun çöktüğü açıklanmıştı. Yetkililer tarafından bugün yapılan duyuruda söz konusu olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği belirtildi.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 15:02 - Güncelleme:
Nijerya'da okul çöktü: 22 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Plateau Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Musa Ashoms, yaptığı açıklamada, Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta çöken iki katlı okul binasına ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Ashoms, kazada şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığını, 132 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Ashoms, bazılarının durumunun ağır olduğunu vurguladı.

SINAV ESNASINDA ÇÖKME OLDU

Eyaletin başkenti Jos'taki Saint Akademi'de dün öğrencilerin sınavda olduğu sırada iki katlı okul binası çökmüştü.

Yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmenin bulunduğu binada, ilk belirlemelere göre, enkaz altında kalan 8 öğrenci ve 4 öğretmenin cesedine ulaşılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.