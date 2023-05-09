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Dünya

Nijerya'da oy kullanma işlemleri tamamlandı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin dün sona erdiği Nijerya'da, pusulaların bulunduğu torbalar, diplomatik kuryelerle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderildi.

AA9 Mayıs 2023 Salı 00:32 - Güncelleme:
Nijerya'da oy kullanma işlemleri tamamlandı
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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya'daki Türk seçmenlerin Abuja'daki büyükelçilikte kurulan sandıklarda 6-7 Mayıs'ta oylarını kullandığını belirtti.

Bayraktar, oy kullanma işlemlerinin dün yerel saatle 21.00'de tamamlanmasının ardından, oy pusulalarının sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konulduğunu söyledi.

Büyükelçi Bayraktar, oy pusulaların diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Nijerya'daki oy verme işlemi 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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