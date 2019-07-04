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Nijerya'da pazar yerine düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

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Katsina Eyalet Polis Sözcüsü Gambo Isah, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Kankara bölgesindeki bir pazar yerine kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti.
 
Isah, saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını kaydetti.
 
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Isah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
 
Öte yandan, yerel basındaki çıkan haberlerde saldırıda 16 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
 
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. 
 
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
 
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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