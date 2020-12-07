Nijerya'da polis şiddeti bitmiyor

AA 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:54 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:54

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı protestolar yeniden başladı.

Ülkede genelinde ekimde iki hafta süren protestoların ardından Osun eyaletinin başkenti Osogbo'da SARS'a karşı gösteriler yeniden başladı.

Osun Eyalet Meclis binasına giden yolu kapatan göstericiler, "Hiçbir siyasi parti için mücadele etmiyoruz", "Polis şiddetine son verin", "Bizler Nijeryalı genciz" yazılı pankartları kaldırarak, SARS ekibinin dağılmasını istedi.

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkentte başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Ülkedeki protestolarda en az 90 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

