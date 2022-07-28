İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2022 Perşembe / 29 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8839
  • EURO
    18,3498
  • ALTIN
    998.665
  • BIST100
    2544.12
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da rehin alınan kız öğrenciler kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da rehin alınan kız öğrenciler kurtarıldı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan ikisi daha kurtarıldı.

AA28 Temmuz 2022 Perşembe 01:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun 25 Temmuz'da Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram üyelerine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda Boko Haram tarafından rehin tutulan kızlardan ikisinin çocuklarıyla kurtarıldığı, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.