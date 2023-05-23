Nijerya'da saldırıda 18 köylü vefat etti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletinin İye köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Benue eyaletinde iki grup arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle geçen ay 150'ye yakın kişi ölmüş, 18 binden fazla kişi yerinden olmuştu.

FULANİLER İLE ÇİFTÇİLİK YAPAN KABİLELER ARASINDA ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile tarımla uğraşan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.