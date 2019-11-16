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Nijerya'da sel 40 bin kişiyi yerinden etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle 40 bin kişinin evlerini terk ettiği bildirildi.

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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde büyük hasara neden olan sel felaketinin 40 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Boko Haram saldırılarından kaçanların kaldığı kampların da selden etkilendiği ve hükümetin bu kişiler için 9 ayrı kamp kurduğu kaydedildi.

Bölge sakinlerinin temiz su, gıda, barınma ve sağlık hizmetlerine acil ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Borno eyaletinde, son birkaç haftadır sağanakların yol açtığı sellerde on binlerce ev su altına kaldı, 4 bin dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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