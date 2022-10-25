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Dünya

Nijerya'da seller nedeniyle 40 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA25 Ekim 2022 Salı 23:10 - Güncelleme:
Nijerya'da seller nedeniyle 40 kişi öldü
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Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Niger Genel Müdürü Alhaji Ahmed İnga İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin 21 bölgesinde devam eden şiddetli yağışların sellere yol açtığını belirtti.

İbrahim, eyaletteki seller nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 372 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sellerden 50 binden fazla kişinin etkilendiğini aktaran İbrahim, hükümetin selzedelere insani yardımda bulunduğunu ifade etti.

Ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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