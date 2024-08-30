Nijerya'da silahlı çete üyelerine baskın: 45 ölü

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, askerlerin, eyaletin Birnin Gwari bölgesinde kontrol yapma sırasında silahlı çete üyeleriyle çatıştığını belirtti.

Aruwan, çatışmada 8 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çetelere ait mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre ise Matusgi Bölge Başkanı Chiroma Muhammad, yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Matusgi köyünde silahlı saldırı girişiminde bulunan çete üyelerinin köylüler tarafından engellendiğini söyledi.

Muhammad çıkan çatışmada 37 çete üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Çatışmada 3 köylünün hayatını kaybettiğini aktaran Muhammad, zaman zaman saldırı düzenleyen çetelere karşı bu sefer "dik durulduğunu" ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.