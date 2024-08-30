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Dünya

Nijerya'da silahlı çete üyelerine baskın: 45 ölü

Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna ve Zamfara eyaletlerinde silahlı çetelere mensup 45 kişinin çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı çete üyelerine baskın: 45 ölü
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Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, askerlerin, eyaletin Birnin Gwari bölgesinde kontrol yapma sırasında silahlı çete üyeleriyle çatıştığını belirtti.

Aruwan, çatışmada 8 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çetelere ait mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre ise Matusgi Bölge Başkanı Chiroma Muhammad, yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Matusgi köyünde silahlı saldırı girişiminde bulunan çete üyelerinin köylüler tarafından engellendiğini söyledi.

Muhammad çıkan çatışmada 37 çete üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Çatışmada 3 köylünün hayatını kaybettiğini aktaran Muhammad, zaman zaman saldırı düzenleyen çetelere karşı bu sefer "dik durulduğunu" ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

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