İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,308
  • EURO
    8,609
  • ALTIN
    480.401
  • BIST100
    1076.81
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da silahlı çete üyelerine operasyon: 10 ölü
Dünya

Nijerya'da silahlı çete üyelerine operasyon: 10 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 çete üyesi öldürüldü.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:33
ABONE OL

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, eyaletin Batsari bölgesinde artan saldırılar nedeniyle silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 10 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran İsah, çok sayıda silahlı çete üyesinin de yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Gambo İsah, operasyonda 30 büyükbaş hayvan, silah ve çok sayıda önemli mühimmatın ele geçirildiğini de söyledi.

- MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.