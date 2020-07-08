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Dünya

Nijerya'da silahlı çete üyelerine operasyon: 46 ölü

Nijerya'nın Katsina ve Sokoto eyaletlerinde silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlarda 46 silahlı çete üyesi öldürüldü.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:11
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Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Yar Gamji köyünde çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Eneche, operasyonda 46 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade ederek çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, Sokoto eyaletindeki Kagara ormanında silahlı çetelere yönelik düzenlenen hava operasyonlarında, bu grupların sığınaklarının imha edildiğini söyledi.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.

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