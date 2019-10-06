18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya'da silahlı çete üyesi 10 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 10 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari ve Janko Hill'de silahlı çete üyelerine karşı hava ve karadan operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Daramola, operasyonlarda 10 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade ederek çok sayıda kişinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Mevziler kazıldı, namlular Suriye'ye çevrildi! İşte sınırda son durum

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi
 

POPÜLER HABERLER

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA