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Dünya

Nijerya'da silahlı çete üyesi 10 kişi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 10 kişi öldürüldü.

AA12 Nisan 2020 Pazar 18:06 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:08
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Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Maru ve Dansadau bölgelerinde çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Enenche, operasyonlarda 10 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Operasyonlarda kaçırılan 18 kişinin kurtarıldığını aktaran Enenche, ayrıca çeteye ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Geçen sene iki grup, Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış, 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

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