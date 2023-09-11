İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,876
  • EURO
    28,903
  • ALTIN
    1662.32
  • BIST100
    8146.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da silahlı çete üyesi 4 kişi öldürüldü
Dünya

Nijerya'da silahlı çete üyesi 4 kişi öldürüldü

Nijerya'nın Lagos ve Kaduna eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 4 kişi etkisiz hale getirildi, 26 kişi gözaltına alındı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 18:58 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı çete üyesi 4 kişi öldürüldü
ABONE OL

Kaduna Eyaleti Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Vekili Manir Hassan, yaptığı yazılı açıklamada, polisin, aldığı bir istihbarat üzerine eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Hassan, operasyonlarda 4 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, 13 kişinin de yakalandığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını aktaran Hassan, sığınakların da imha edildiği bilgisini paylaştı.

Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, eyalette düzenlenen operasyonda, aralarında 1 kadının bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hundeyin, operasyonda 4 silah, nakit para ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

  • silahlı çete operasyonları
  • gözaltına alınanlar
  • Lagos-Kaduna operasyonları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.