AA 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:20

Yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırılar ülkenin kuzeyindeki Katsina, Borno ve Jigawa eyaletlerinde yapıldı.



Saldırılarda Katsina eyaletinde 7, Borno'da 5, Jigawa'da 3 kişi öldürüldü.



Son yıllarda çete saldırılarının arttığı Katsina eyaletindeki evlerin bir kısmı da yakıldı.



Kuzey Nijerya'daki Cinayetlere Karşı Koalisyonu, saldırıların yasa dışı silahlı çeteler ve Boko Haram terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.



Saldırıların dini ya da etnik temelli olmadığının altını çizen bölge halkı ise hükümete bir an önce önlem alması çağrısı yaptı.



Nijerya’nın kuzeyindeki Sokoto, Zamfara, Katsina, Jigawa, Yobe ve Borno eyaletlerinde son yıllarda sayıları hızla artan çeteler ve Boko Haram örgütü nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.