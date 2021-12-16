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Dünya

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 245 gözaltı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 245 kişi gözaltına alındı.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 23:32 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:32
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Kano Eyaleti Polis Komiseri Sama'ila Shuaibu Dikko, yaptığı açıklamada, son iki haftada eyaletin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 245 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Dikko, çetelere ait 12 motosiklet, 24 silah ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ile temmuz ayları arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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