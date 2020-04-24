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Dünya

Nijerya'da silahlı çetelerin kampı tahrip edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda çetelerin kampı tahrip edildi.

AA24 Nisan 2020 Cuma 00:02 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 00:02
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Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yapığı açıklamada, ordunun, Benue eyaletine Anku Mbagen bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 3 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını kaydeden Enenche, çetelere ait kampın da tahrip edildiğini aktardı.

Enenche, çetelere ait motosiklet, silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini vurgulayarak, operasyonda ordu birliklerinde herhangi bir kayıp ya yaralanmanın olmadığını kaydetti.

- MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Nijerya'da son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülke zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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