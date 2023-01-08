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Dünya

Nijerya'da silahlı kişiler tren istasyonundaki 32 kişiyi kaçırdı

Nijerya'nın Edo eyaletinde silahlı kişiler tren istasyonuna yaptıkları baskında 32 kişiyi kaçırdı.

IHA8 Ocak 2023 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı kişiler tren istasyonundaki 32 kişiyi kaçırdı
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Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinde yer alan tren istasyonuna silahlı kişiler tarafından yapılan baskında 32 kişinin kaçırıldığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 16.00'da Tom Ikimi İstasyonu'na yapılan baskın sırasında yolcuların, Delta eyaletinde yer alan ve ülkenin petrol endüstrisinin en önemli merkezlerinden Warri'ye giden treni beklediği ifade edildi. Polis, baskın sırasında vurulanlar olduğunu belirtti.

Edo Eyalet Sözcüsü Chris Osa Nehikhare yaptığı açıklamada, kaçırılanların 1'inin saldırganların elinden kurtulduğunu ifade ederek, güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak ve kaçırılanları kurtarma için bölgede operasyon başlattığını açıkladı.

Nijerya Demiryolu Şirketi (NRC) baskının yapıldığı istasyonu bir sonraki duyuruya kadar kapattı.

Öte yandan Nijerya'da geçtiğimiz sene mart ayında silahlı saldırganlar, içerisinde 970 yolcunun bulunduğu Abuja-Kaduna seferini yapan treni durdurmak için Katari ve Rijana kasabaları arasındaki raylara bomba yerleştirmiş, trenin durmasının ardından vagonlara ateş açılmıştı. Saldırıda onlarca kişi kaçırılmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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