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Nijerya'da silahlı saldırı: 14 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
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Zamfara Eyaleti Basın Sözcüsü Yusuf Idris, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Karaye bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Idris, saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını ifade ederek, birçok evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yaralıların tedavi altına alındığını dile getiren Idris, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki hafta önce silahlı kişileri olduğu gerekçesiyle 9 Fulani öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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