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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin öldüğü bildirildi.

AA24 Aralık 2024 Salı 14:00 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü
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Irigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Sam Jugo, yaptığı yazılı açıklamada, Plateau eyaletine bağlı Riyom bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Jugo, saldırıda aralarında 1 yaşında bebeğin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının sorumlusunun henüz bilinmediğini aktaran Jugo, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

  • Plateau eyaleti
  • silahlı saldırı
  • 15 ölü

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