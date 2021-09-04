Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü

AA 4 Eylül 2021 Cumartesi 21:42 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 21:42

Ulusal basında yer alan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesindeki Magami köyüne düzenlenen saldırıda 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.