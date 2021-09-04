İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2021 Cumartesi / 27 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3054
  • EURO
    9,9333
  • ALTIN
    488.17
  • BIST100
    1468.67
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

AA4 Eylül 2021 Cumartesi 21:42 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 21:42
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesindeki Magami köyüne düzenlenen saldırıda 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.