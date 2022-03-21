İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2022 Pazartesi / 18 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8284
  • EURO
    16,3896
  • ALTIN
    921.936
  • BIST100
    2175.03
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 24 ölü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde köye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi yaşamını yitirdi.

AA21 Mart 2022 Pazartesi 18:13 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:13
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Ganar Kiyawa köyüne saldırı düzenlendi.

Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerle mücadele için eyalet hükümetinin 4 bin 200 güvenlik görevlisini işe aldığını belirtti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 700 binden fazla kişi evlerini terk etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.