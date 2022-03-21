Nijerya'da silahlı saldırı: 24 ölü

AA 21 Mart 2022 Pazartesi 18:13 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:13

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Ganar Kiyawa köyüne saldırı düzenlendi.

Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerle mücadele için eyalet hükümetinin 4 bin 200 güvenlik görevlisini işe aldığını belirtti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 700 binden fazla kişi evlerini terk etmişti.

