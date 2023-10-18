Nijerya'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, en az 50 kişi de fidye için kaçırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zamfara eyaletine bağlı maden bölgesindeki Bagega köyüne motosikletle gelen silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi ve saldırganlar çoğu kadın ve çocuk en az 50 kişiyi kaçırdı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, sivillerin gıda ürünlerine de el konuldu.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedefe alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

Ülkede en son 22 Eylül'de Zamfara eyaletindeki Gusau Federal Üniversitesine düzenlenen saldırıda, 35 kişi kaçırılmıştı. Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda 13 öğrenci kurtarılmıştı. 22 kişinin bulunması için ise çalışmalar devam ediyor.