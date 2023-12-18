İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2023 Pazartesi / 6 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9975
  • EURO
    31,6472
  • ALTIN
    1882.72
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da silahlı saldırı: 4 ölü, 8 kayıp
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 4 ölü, 8 kayıp

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kaçırıldı.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 00:46 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı: 4 ölü, 8 kayıp
ABONE OL

Nijerya'nın Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, yaptığı açıklamada, eyaletin Batsari bölgesinde tarlada çalışan kişilerin silahlı çete üyelerinin saldırısına uğradığını belirtti.

Sadiq, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Sadiq, kaçırılanları bulmak için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

  • silahlı çete
  • saldırı
  • Katsina

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.