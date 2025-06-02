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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı: 43 can kaybı

Nijerya'nın orta kesimindeki Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 19:28 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı: 43 can kaybı
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Ulusal basındaki haberlere göre, hayvancılıkla geçinen Fulani kabilesi çobanları, Benue eyaletinin Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerine saldırdı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılarda, bazı evler kundaklandı.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Fulani kabilesi çobanları, 27 Mayıs'ta eyaletin Gwer West bölgesinde düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

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