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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kaçırıldı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 22:16 - Güncelleme:
Nijerya'da silahlı saldırı
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Ulusal basındaki haberlere göre çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Sabuwa bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, yaptığı açıklamada, kaçırılanları kurtarmak için polisin olay bölgesine sevk edildiğini belirterek "Saldırı haberini aldık ve ilerleme kaydediyoruz. Suç unsurlarını ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri almak için çaba gösteriyoruz." dedi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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