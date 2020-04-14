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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Nisan 2020 Salı 14:27 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 14:28
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesindeki Dajin Giwa ormanında kimliği belirsiz silahlı kişilerce avcılara saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 avcı yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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