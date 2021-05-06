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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 13:04 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 13:04
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Niger eyaletine bağlı Shadadi bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kaçırıldı. Saldırının ardından çok sayıda kişi de komşu bölge Kontagora'ya sığındı.

Niger Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji Sani İdris, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Eyalette silahlı saldırılar nedeniyle 50'den fazla köy terk edilmişti.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar meydana geliyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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