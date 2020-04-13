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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırılar: 3 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda üç kişi öldü, 13 kişi kaçırıldı.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 18:18 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 18:19
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Niger eyaletine bağlı komşu köyler Maikujeri, Tasha ve Shamuyambu'da etrafa ateş açtı.

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 13 kişi kaçırıldı.

Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kaçırılan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan Nijerya Hava Kuvvetlerinin eyalette düzenlediği hava operasyonunda, çok sayıda saldırgan etkisiz hale getirildi.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak üç hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 23 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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