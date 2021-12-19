Nijerya'da silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti

AA 19 Aralık 2021 Pazar 22:44 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 22:45

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, eyaletin Giwa bölgesine bağlı köylere saldırı düzenlediğini belirtti.

Aruwan, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.