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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 05:15 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 05:15
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Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı 9 bölgede saldırı düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammed Jalinge, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Jalinge, "Olayın tüm ayrıntılarını Zaria bölgesinden hala bekliyoruz çünkü hiç bir şey belli değil." dedi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde 20 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalette artan şiddet olayları nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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