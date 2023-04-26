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Dünya

Nijerya'da sıtma aşısının gelecek yıl ülkeye ulaşması bekleniyor

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, sıtma aşısının gelecek yıl ülkeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 00:58 - Güncelleme:
Nijerya'da sıtma aşısının gelecek yıl ülkeye ulaşması bekleniyor
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Ehanire, Dünya Sıtma Günü vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında, Nijerya'nın "RTS,S/AS01" adlı sıtma aşısı için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Hükümetin aşı tahsisi için başvurusunu aşı ittifakı GAVI'ye başarıyla sunduğunu kaydeden Ehanire, sıtma aşısının Nisan 2024'de ülkeye ulaşmasının beklendiğini söyledi. Ehanire, hükümetin sıtmaya karşı mücadelede elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2021'de, RTS,S/AS01 (RTS,S) adlı sıtma aşısının, Sahra Altı Afrika'da ve "Plasmodium falciparum" sıtma bulaşısının orta ila yüksek düzeyde olduğu diğer bölgelerdeki çocuklar arasında yaygın olarak kullanılmasını tavsiye etmişti.

- Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

  • Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire
  • Nijerya
  • Sıtma

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