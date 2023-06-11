Nijerya'da son 3 haftada 150'den fazla kişi öldürüldü

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, son zamanlarda eyalette, ölümlere ve yerinden edilmelere neden olan şiddetli saldırıların gerçekleştirildiğini belirtti.

Mutfwang, son 3 haftada eyaletin Mangu bölgesinde, 150'den fazla kişinin öldürüldüğünü kaydetti.

Eyalette yaşanan olayların yüzde 80'nin "saf soykırım" olduğuna işaret Mutfwang, saldırılar nedeniyle 30 binden fazla kişinin yerinden edildiğini sözlerine ekledi.

Plateau Valisi Mutfwang, eyalete takviye güvenlik ekibinin sevk edildiğini de aktardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde, silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.