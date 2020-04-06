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Dünya

Nijerya'da tartışmalı karar: Çin'den doktor getirilmesine tepki yağdı

Nijerya'da doktorlar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Çin'den sağlık ekibi getirilmesi kararına tepki gösterdi.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 13:56
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Nijerya Tabipler Birliği (NMA) Başkanı Francis Faduyile, yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında Çin'den 18 kişilik sağlık ekibi getirme kararının yanlış olduğunu belirtti.

Hükümete bu adımından vazgeçmesi çağrısında bulunan Faduyile, "Bu karar, Kovid-19 salgınına karşı zorlu çalışma koşulları altında ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışan tüm sağlık çalışanları için utanç vericidir." ifadelerini kullandı.

Faduyile, hükümetin sağlık sektöründe olağanüstü hal ilan etmesi ve sağlık kurumlarını da acilen güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, cuma günü, ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında Çin’den 18 kişilik sağlık ekibi getireceklerini açıklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 232 Kovid-19 vakası görülürken, 5 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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