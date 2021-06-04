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Dünya

Nijerya'da tekne faciası: 13 ölü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu teknesinin, Shagari nehrinde alabora olması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

AA04 Haziran 2021 Cuma 18:53 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 18:54
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Ulusal basında yer alan habere göre, Shagari Bölge Yetkilisi Aliyu Dantine, yaptığı açıklamada, Doruwa'dan Ginga'ya gitmekte olan ve aynı zamanda eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

Dantine, Shagari nehrinde yaşanan kazada aralarında 5 çocuğun bulunduğu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Diğer yolcuları bulmak için arama çalışmaların devam ettiğini aktaran Dantine, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Teknede kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor. Niger eyaletinde 26 Mayıs'ta meydana gelen tekne faciasında 92 kişi hayatını kaybetmişti.

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