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Dünya

Nijerya'da tekne faciası! 140 kişi kayıp

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 160'tan fazla yolcu taşıyan teknenin alabora olduğu bildirildi.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:48 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:48
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Ulusal basındaki haberlere göre, Ngaski Bölge Yetkilisi Abdullah Buhari Wara, yaptığı açıklamada, Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan teknenin, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olduğunu belirtti.

İkiye bölünen teknede 160'tan fazla yolcunun bulunduğunu ifade eden Wara, arama kurtarma çalışmalarında 22 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kazada halen 140 civarında kişinin kayıp olduğunu aktaran Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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