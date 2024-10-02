İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,228
  • EURO
    37,9388
  • ALTIN
    2917.51
  • BIST100
    9207.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da tekne alabora oldu: Onlarca kayıp var
Dünya

Nijerya'da tekne alabora oldu: Onlarca kayıp var

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu, en az 150 kişinin kaybolduğu bildirildi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Nijerya'da tekne alabora oldu: Onlarca kayıp var
ABONE OL

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba Arah, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde mevlitten dönen yaklaşık 300 kişinin bindiği teknenin, Mokwa bölgesindeki nehirde alabora olduğunu belirtti.

Arah, kazada en az 150 kişinin kayıp olduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, kazanın ardından yerel dalgıçların çok sayıda yolcuyu kurtardığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.