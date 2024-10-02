Nijerya'da tekne alabora oldu: Onlarca kayıp var

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba Arah, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde mevlitten dönen yaklaşık 300 kişinin bindiği teknenin, Mokwa bölgesindeki nehirde alabora olduğunu belirtti.

Arah, kazada en az 150 kişinin kayıp olduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, kazanın ardından yerel dalgıçların çok sayıda yolcuyu kurtardığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.