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Dünya

Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 29'a çıktı

Nijerya'nın Kano eyaletinde 30 Kasım'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 00:43 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 00:43
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Kano Eyalet Polis Sözcüsü Abdullahi Kiyawa, yaptığı açıklamada, eyaletin Bagwai bölgesindeki Bagwai Nehri'nde teknenin alabora olmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

Böylece kaza yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Şimdiye kadar 9 kişinin kurtarıldığını kaydeden Kiyawa, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kiyawa, teknede aralarında çoğu öğrenci olduğu 50'den fazla yolcunun bulduğunu ve Mevlit Kandili kutlamalarından döndüklerini söyledi.

Ülkede Mevlit Kandili şehirden şehre birkaç aya kadar kutlanıyor.

Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

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