Nijerya'da terör operasyonu: 38 ölü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada ülkenin kuzeyindeki eyaletlerde terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, Borno ve Adamawa eyaletlerindeki operasyonlarda, Boko Haram ve ISWAP üyesi toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Kuzey bölgesindeki 6 eyaletteki operasyonlarda, 242 terörist ve silahlı çete üyesinin yakalandığını aktaran Buba, operasyonlarda 19 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Buba, operasyonlarda teröristlerin ve silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 89 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.