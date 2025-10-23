Nijerya'da terör operasyonu: Silah ve mühimmatlara el kondu

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonunun komuntanlarından Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin Borno ve Yobe eyaletlerinde ordunun, Boko Haram'ın saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Boko Haram'ın saldırı girişiminin ardından ordunun teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini aktaran Sani, 50 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Sani, teröristlerin sığınaklarının imha edildiğini, 52 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

