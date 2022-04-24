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Dünya

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP çatıştı, 34 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP arasında çıkan çatışmalarda 34 terörist öldü.

AA24 Nisan 2022 Pazar 00:38 - Güncelleme:
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanındaki iki köyde Boko Haram ile ISWAP çatıştı.

Çatışmalarda 34 terörist öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ölenler arasında örgüt elebaşlarının da olduğu belirtildi.

Öte yandan, Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesinde Boko Haram ile ordu arasındaki çatışmalar sürüyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünün ardından Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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