Nijerya'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 171 terörist öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yazılı açıklamasında, 15-22 Ağustos'ta Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütleri ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 171 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, 302 teröristin ve çete üyesinin yakalandığını aktardı.

Operasyonlarda fidye için rehin alınan 134 kişinin kurtarıldığını belirten Buba, terörist ve çete üyelerine ait 84 çeşitli silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Buba, ayrıca ülkenin güneyindeki petrol bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 25 petrol hırsızlığı şüphelisinin yakalandığını ve 846 milyon naira (18,2 milyon lira) değerinde petrol hırsızlığının engellendiğini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

