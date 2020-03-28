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Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a operasyon: 100 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda en az 100 örgüt üyesi öldürüldü.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 07:43 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 07:43
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Askeri Eğitim ve Operasyon Şefi Enobong Okon Udoh, basına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde Boko Haram'a düzenlediği saldırıda en az 100 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Udoh, örgütün 4 gün önce askerlere yönelik düzenlediği saldırıda 29 askerin hayatını kaybettiğini, 61 askerin de yaralandığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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