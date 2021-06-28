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Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a operasyon: 12 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 12 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 18:20 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:20
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Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, ordunun, Yobe eyaletine bağlı Bula bölgesinde Boko Haram'ın saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Nwachukwu, engellenen saldırının ardından ordunun Boko Haram'a yönelik operasyonunda 12 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonda 2 askerin ise yaşamını yitirdiğini aktaran Nwachukwu, 5 askerin de yaralandığını ifade etti.

Nwachukwu, teröristlere ait kamyon, silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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