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Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a operasyon: 10 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda en az 10 örgüt üyesi öldürüldü.

AA19 Nisan 2020 Pazar 16:40 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 16:40
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Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzeydoğudaki Yobe eyaletinde düzenlenen operasyonda en az 10 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirten Enenche, ordu birliklerinde herhangi bir kayıp ya yaralanmanın olmadığını vurguladı.

Enenche, bölge halkına da terör örgütleriyle mücadelede iş birliği çağrısı yaptı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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