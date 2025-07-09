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Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a operasyon

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda onlarca terörist etkisiz hale getirildi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a operasyon
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Nijerya'da hava operasyonunda onlarca Boko Haram teröristi öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Mandara dağlarında Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Ejodame, operasyonda onlarca teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda terör sığınaklarının bombalanarak imha edildiğini aktaran Ejodame, teröristlere ait 60 el yapımı patlayıcı, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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